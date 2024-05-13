هازال كايا تظهر بصور عفوية مع طفليها (شاهد)

شاركت الفنانة التركية هازال كايا متابعيها بمجموعة من الصور العفوية التي تجمعها بإبنها فكرت وابنتها ليلى ثريا وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام.

وعلقت هازال على الصور قائلة: "ما أجمل أن أكون لكما أمًا.. تجربة العواطف المتقلبة تكون مثيرة برفقتكما.. سأبقى أحبكما من كل قلبي".

حقيقة دعم هازال كايا لاسرائيل

وكانت قد تعرضت هازال كايا لحملة من الانتقادات والهجوم بعد ان قمت بوضع علامة إعجاب على منشور الممثلة الأمريكية إيمي شومر، الذي انتقدت فيه عملية طوفان الأقصى، وهو ما عرضها لحملة من الهجوم.

ولكن بعد أن تعرضت مستشفى المعمداني للقصف، عبرت الفنانة التركية عن كامل دعمها إلى الفلسطينين مطالبة بوقف القتل، ووصفت ما يحدث لهم بالإبادة.

ولكن ظل الهجوم قائما عليها حتى اضطرت لقفل حسابها بانستجرام وذلك قبل أن ترد على أحد على أحد المتابعين الذين هاجموها قائلة: “توقفوا عن نشر الأكاذيب، لقد كنت متضامنة دائماً مع المدنيين الذين يتعرضون للهجوم وضد المجازر! كوني مؤيدة للسياسة الدموية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية هو سيناريو من خيالكم”.

من هي هازال كايا

ممثلة تركية وُلدت في مدينة عنتاب، تركيا في 1 اكتوبر، 1990 هي تنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا أتمّت دراستها في ثانوية ايطالية في اسطنبول وتخرّجت في العام 2010 لا تزال تتابع حالياً دراساتها الجامعية في اسطنبول إنفصل والداها، عندما كانت في سنّ السابعة من العمر ودخلت عالم الفنّ في سنّ مبكرة وتعلّمت رقص الباليه والعزف على الكمان لمدّة 7 سنوات و أظهرت حبّاً لرقص التانغو أيضاً

لعبت أول أدوارها في سنة 2006، من خلال مسلسل (Acemi cadi )، ثم في مسلسل Genco "الحلم الضائع" عام 2008 حيث تميّزت فيه بالدور الرئيسي.