جامعة العريش تُشارك في مبادرة "حياة كريمة"

تواصل جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هند حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دورها المجتمعي الفاعل في خدمة أهالي سيناء، حيث نظمت الجامعة قافلة متعددة التخصصات لقرية الكرامة بالعريش وذلك في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة"، وضمت القافلة أطباء من كلية الطب، وأطباء بيطريين من كلية الطب البيطري، وخبراء زراعيين من كلية العلوم الزراعية البيئية، وذلك لتقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية مجانية لأهالي قرية الكرامة التابعة لمركز ومدينة العريش.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة إلى أن هذة القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترجمةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا سيادته على حرص الجامعة على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت الدكتورة هند حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إلى أن القافلة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية مجانًا لأهالينا في قرية الكرامة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرةً إلى أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل التي تنظمها جامعة العريش في إطار حرصها على خدمة المجتمع وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة.

هذا وقد أعرب أهالي قرية الكرامة عن شكرهم وتقديرهم لجامعة العريش على تنظيم هذه القافلة، مؤكدين أنها لاقت استحسان الجميع، وأنها ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.