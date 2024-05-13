إطلالة على حياة الأديب محمود قاسم ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"مفاهيم الحرية والمسئولية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان " مفاهيم الحرية والمسئولية" تحدثت فيها مروة محمود عطية- أخصائي ثقافي بالمكتبة، عن مفهوم الحرية والمسئولية، موضحة أن المسئولية مكملة للحرية، فهي تعني تحمل الانسان لكل الأفعال والأقوال التي تصدر منه، والتأكيد على أهمية وضع حدود في كافة التعاملات، لأن الحرية لها حدود وقواعد، حيث تعتبر سلاح ذو حدين لابد من حسن إستخدامه.

من جانب آخر، نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية لتعليم التطريز اليدوي نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها تعليم أنواع مختلفة من الغرز منها غرزة الفرع والسلسلة والسراجة.

واستمرارا للفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد بيت ثقافة اطسا أمسية أدبية حول حياة الأديب محمود قاسم، شارك فيها الأديب عويس معوض والناقد والمفكر عصام الزهيري، وذلك بمكتبة الفيوم العامة.

ناقشت الأمسية لمحات من حياة الأديب محمود قاسم، وأهم الأعمال التي قدمها في مسيرته الأدبية، حيث نشأ الكاتب و الأديب محمود قاسم في أسرة متوسطة الحال، حصل على بكالوريوس الزراعة، وبعد وفاة والده تحمل المسئولية، واشتغل بعدة وظائف أبعدته عن الحياة الثقافية لكن موهبته جعلته كاتبا كبيرا وعظيما، وأصدرت له مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية والثقافية وله مجموعة من الموسوعات بالمكتبات المصرية والعربية، كما كان ناقدا كبيرا في السينما المصرية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.