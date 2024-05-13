قررت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ محادثات وهواتف الخادمة بطلة فيديو تعذيب طفل وكتم أنفاسه أثناء نومها معه، داخل شقة رجل أعمال بمنطقة التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الفيديوهات المضبوطة لتعذيب الطفل.

قرار جديد بشأن الخادمة السودانية بطلة فيديو واقعة كتم نفس صغير بالتجمع الخامس



وقد دلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن والد الطفل مدير مبيعات في شركة، ويقيم في التجمع الخامس، وقام بنشر فيديوهات تعدي الخادمة السودانية على ابنه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم تقدم ببلاغ لنجدة الطفل وأمس قدم بلاغا لقسم الشرطة.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث والقبض على الخادمة المتهمة، وتم عرضها على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وفي سياق آخر ، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالحبس لمدة سنة، لربة منزل، لاتهامها بضرب نجلة شقيق زوجها وأفضي ذلك إلي وفاة المجني عليها، خلال مشاجرة بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15351 لسنة 2023 جنايات قليوب، والمقيدة برقم 1778 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سيدة ح ا"، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم 4 / 9 / 2022 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا، بأن كالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة لم تقصد من ذلك قتل المجني عليها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.