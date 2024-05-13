رئيس جامعة العريش يترأس إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

ترأس الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الاجتماع التحضيرى لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وأمين عام الجامعة ، بقاعة الاجتماعات بالجامعة.

وقد انتهى مجلس شئون التعليم والطلاب في جامعة العريش من وضع التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري، حيث ناقش رئيس الجامعة، التعليمات التنسيقية الخاصة بالامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2024.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على الالتزام بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات، وعلى أن تكون الامتحانات متنوعة على أن تقيس الأسئلة جميع المعارف والمهارات، مع التأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسمائهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات لعدم دفعه المصروفات، مع حجب نتيجته ووقف وإخلاء الطرف اذا كان عليه مصروفات أو مستحقات.

كما أكد رئيس الجامعة على اهمية حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها، وعدم دخول الطلاب بالموبايلات إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، مع تنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة وجود العميد والوكيل المختص وكافة المسئولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

ووجه رئيس الجامعة، بتنظيم الكنترولات وبدء عملية التصحيح والرصد لأعمال الامتحانات أول بأول حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، مع تنظيم الامتحانات طبقًا لإمكانيات كل كلية، وتحت إشراف عميد الكلية والوكيل المختص، والتأكيد أيضًا على الحالات الخاصة سواء من المرضى أو لجان السجن وتقديم بيان بهم عقب كل امتحان طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع تشكيل لجان الامتحانات ولجان الطوارئ بكل كلية على حده، مع مراعاة أن يكون هناك مرور مفاجئ من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الامتحانات.

وتضمنت تعليمات الامتحانات أيضاً التأكد من توافر كافة الخدمات اللوجستية للطلاب الممتحنين من إضاءة وتهوية ووجود عيادة وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.