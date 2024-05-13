احذر.. تسخين الطعام يسبب تسمم في هذه الحالة

إعادة تسخين الطعام قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو وتتكاثر عند تسخين الطعام وتبريده وإعادة تسخينه، ومن ثم يمكن أن تسبب بعض الأطعمة، مثل الأرز والخضروات ذات الأوراق الخضراء، التسمم عند إعادة تسخينها.

مخاطر إعادة تسخين الطعام

ووفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف إنديا”، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التسخين المتكرر للطعام إلى التسمم الغذائي والتهابات في المعدة.

ويظهر التقرير أن الأطعمة مثل الأرز تحتوي على بكتيريا تبقى حية حتى بعد الطهي، وعند إعادة تسخينها تصبح سامة وتسبب مشاكل صحية مثل القيء والإسهال.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحتمل كل الأطعمة التسخين المتكرر، مما يجعلها عرضة للتسمم الغذائي ولظروف صحية سيئة.

الآثار الجانبية لإعادة تسخين الطعام تشمل نمو البكتيريا وفقدان القيمة الغذائية وتحول الزيوت والدهون إلى دهون متحولة، بالإضافة إلى تحول النترات في الخضروات الورقية إلى نتريت، مما يزيد من خطر تكوين عناصر مسرطنة. كما يؤدي إعادة تسخين البروتين في الدجاج إلى تغير تكوينه.

بناءً على الدراسات، يُنصح بعدم إعادة تسخين الخضروات الورقية والدجاج إلا مرة واحدة على درجة حرارة عالية لقتل البكتيريا. ويفضل تناول الأطعمة المطبوخة الطازجة بدلاً من إعادة تسخينها، للحفاظ على قيمتها الغذائية والوقاية من المخاطر الصحية.

ولتجنب الآثار الجانبية الضارة، يُقترح استخدام مقياس حرارة الطعام وإعادة تسخين الطعام على نار عالية ولمدة كافية للتأكد من أنه قد غلي، مع الحرص على تجنب إعادة التسخين المتكرر وتجنب تسخين الأطعمة ذات الدهون العالية والخضروات الورقية بشكل خاص.