زيادة عدد الصيادلة بعيادة السادات للصحة المدرسية

تلقت «الوفد» ردا من الهيئة العامة للتأمين الصحي بخصوص ما نشر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٨ تحت عنوان مشاجرات لنقص الصيادلة بالتأمين الصحي بالهرم. والمتضمن شكوى عامة من نقص الصيادلة بعيادة السادات للصحة المدرسية. وقد أفاد الرد بأنه فور ورود الشكوى وحرصاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم خدمة طبية متميزة، وحرصاً منها أيضاً على راحة منتفعيها تم مضاعفة عدد الصيادلة بوحدة السادات للتأمين الصحي لخدمة المنتفعين.

مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام

محمد فتحي الشكر

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للعامين الصحي

د. محمد السيد ضـاحى