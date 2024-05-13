تغيير إدارة مستشفى دكرنس العام يطيح بالمنظومة الصحية

بلغ الإهمال فى مستشفى دكرنس العام أحد أقدم وأكبر مستشفيات محافظة الدقهلية، ويخدم مركزى دكرنس وبنى عبيد باعتبارهما من أكبر الكتل السكانية بالمحافظة، حداً غير معقول، وقد تسبب سيناريو تغيير إدارة المستشفى الذى اعتادت عليه مديرية الصحة فى الدقهلية خلال السنوات الماضية فى حالة من الاضطراب انعكست بدورها على منظومة العمل داخل المستشفى، وكانت النتيجة تحول المستشفى إلى «واحة إهمال»!!

إدارة جديدة

منذ حوالى عام ونصف العام تم تعيين مديرة لمستشفى دكرنس ليست لديها خبرات فى العمل الإدارى، ومنذ تعيينها وحتى الآن انتشر الإهمال فى كافة أقسام المستشفى، وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اختفى معظم الأطباء طوال الوقت وأسندت المهمة لطاقم التمريض الذى تعمد معاملة المرضى معاملة سيئة.

الحضور والانصراف

اهتمت مديرة المستشفى بتوقيع الأطباء فى دفتر الحضور والانصراف أكثر من متابعتها أداء هؤلاء الأطباء، وكانت النتيجة توقيع جزاءات إدارية على الأطباء الذين انصرفوا عن المواعيد الرسمية نتيجة توقيع جزاءات بالجملة، وافتقاد المديرة للحوار مع الأطباء مما أثر سلبا على منظومة العمل بالمستشفى ولجأ الأطباء للاهتمام بعياداتهم الخاصة على حساب المستشفى.

حريق العهدة

رغم مرور حوالى عام على الحريق الذى نشب فى مخزن العهدة بالمستشفى، فإنه لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق، فى الوقت الذى تردد وجود أوراق ودفاترة مهمة تعرضت للحريق عن عمد، وكانت التحريات.

الأولية لمباحث مديرية أمن الدقهلية قد كشفت أن سبب حريق مستشفى دكرنس «عقب سيجارة» سقط على المخلفات فى العيادات الخارجية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير بالمستشفى، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتوصلت التحريات إلى أن عقب سيجارة تم إلقاؤه دون وعى على الأوراق الموجودة فى المستشفى، ما تسبب فى نشوب الحريق ووصوله إلى الأماكن التى وصل إليها الحريق دون وقوع إصابات.

وكشف عدد من المواطنين التقت بهم «الوفد» أن آلية التحويل من الحالات المترددة على مستشفى دكرنس -التى لا تستطيع إمكاناتها التعامل معها- إلى مستشفيات أخرى طبقا للنظام المعمول به بين المستشفيات فى الدقهلية تتم ببطء شديد فى مستشفى دكرنس مما يتسبب فى تدهور حالة المرضى.

بلاغات أمام النيابة الإدارية

وتم تقديم بلاغات أمام النيابة الإدارية أحدها بلاغ من طبيبة رفضت مديرة المستشفى الإخلاء لها رغم صدور قرار رسمى لها، وحملت الشكوى رقم 1760.

كما تقدمت طبيبة أخرى بشكوى فى النيابة الإدارية بسبب إجبار مديرة المستشفى لها على مرافقة مريض داخل الإسعاف رغم أن تخصصها لا علاقة له بالحالات الطارئة، وعندما اعترضت الطبيبة منعتها المديرة من التوقيع على دفتر الحضور والانصراف.