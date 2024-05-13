اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻀﻮىة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ 2% من علماء العالم

إنجاز عالمى جديد لجامعة المستقبل للعام الرابع على التوالى

حققت جامعة المستقبل بدعم ورعاية الدكتور خالد العزازى، رئيس مجلس أمناء الجامعة المؤسس الأول لها، إنجازا عالميا جديدا للعام الرابع على التوالي. أعلن الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، فخر الجامعة بالإعلان عن فوز اثنين من أعضاء كلية الهندسة والتكنولوجيا فى قائمة جامعة ستانفورد المرموقة ضمن أفضل 2% من العلماء فى العالم لعام 2024.

وأكد أن هذا الإنجاز الرائع لا يسلط الضوء على تفانى وخبرة هؤلاء الأفراد فحسب، ولكن أيضًا على التزام FUE الثابت بزراعة بيئة بحثية عالمية المستوى تنفيذا للأهداف التى يسعى إليها مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور خالد العزازى، ومنها تقديم أفضل نظام تعليمى عالمى ومسايرة التوجهات العالمية فى تدريس التخصصات والبرامج التى تؤهل الخريجين لأسواق العمل المحلية والاقليمية والدولية والاستعانة بأفضل اعضاء التدريس فى مختلف التخصصات.

وشمل الاختيار العالمى كلا من بروفيسور أحمد ديفلة، نائب عميد الدراسات العليا بكلية الهندسة والتكنولوجيا وأستاذ الخرسانة المقوية فى FUE، وبروفيسور الدكتور المعتز عبدالعزيز، نائب عميد شئون الطلاب السابق أستاذ هندسة الطاقة الكهربائية فى FUE، وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، أن جامعة ستانفورد الأمريكية سبق لها اختيار 7 علماء من جامعة المستقبل ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023، وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية.

ويعتبر ظهور بعض علماء الجامعة فى هذا التقرير الدولى يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، وتم الاختيار وفقا لجودة المخرجات البحثية، التى تعتمد على قاعدة البيانات سكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها فى مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا، وأعرب الدكتور خالد العزازى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن فخره بكل ما تشهده الجامعة من تقدم فى البحث العلمي، مقدما التهنئة للعلماء السبع الذين تصدروا التصنيفات العالمية، مؤكدًا أن هذا الترتيب يعكس جهودهم الجادة فى دعم البحث العلمى وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، مشيدًا بدورهم فى تعزيز البحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المستقبل على المستويات الإقليمية والدولية.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.