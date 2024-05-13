العام القادم.. بدء الدراسة بكليتى الطب البيطرى والفنون البصرية بجامعة بنها الأهلية

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس المجلس، وبحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوى، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والذى أكد على بدء الدراسة بكليتى الفنون البصرية والطب البيطرى بدءا من العام الجامعى القادم 2024 / 2025 ليرتفع عدد الكليات بجامعة بنها الأهلية إلى 8 كليات.

جاء ذلك فى إطار خطة الجامعة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانيات بها وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف القطاعات.

كما وافق المجلس على سياسة التنسيق والقبول بالجامعة للعام الجامعى 2024 / 2025، وذلك من خلال وضع آليات جديدة للتنسيق وقبول الطلاب بجامعة بنها الأهلية، وكذلك الموافقة على إجراء بعض التعديلات على القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والتخفيضات للعام الأكاديمى 2024 / 2025 ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالى وهيئة دعم وتطوير الجامعات.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية هى أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها ويتم اعتماد لائحتها الداخلية، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على الإنتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بتشغيلها وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

واستعرض مجلس الأمناء نتائج مركز ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمى بشأن استبيان استطلاع آراء طلاب الجامعة حول البرامج التعليمية والمقررات الدراسية حيث تم إعداد الاستبيان باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتضمن 3 محاور وهم تقييم المقرر الدراسى، والبيئة التعليمية بالإضافة إلى تقييم عضو هيئة التدريس لكل مقرر.

وخلال الجلسة تم التصديق على القوائم المالية عن فترة تأسيس الجامعة خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2022 حتى 30 أغسطس 2023، وكذلك التصديق على القوائم المالية الخاصة بالربع الأول من العام الأكاديمى 2023 / 2024 خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2023.