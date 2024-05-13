عمل له سحر.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة جاره في القليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين في شبرا الخيمة، ظنا منه أنه عمل له سحر، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة اليوم الأول من دور يوليو المقبل للنطلق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٣٤١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها أنه في ٢٠٢٢/١٢/٣١، قام " محمد م. ز" فني الموتيال - مقيم أول شبرا الخيمة القليوبية قتل عمدًا المجني عليه " وليد م ع " مع سبق الإصرار.

إذ نفاذًا لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحًا أبيضًا - سكين - تالي الوصف وتوجه صوب محل سكنه وتشادا بـ القليوبية، فاستل المتهم سلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره قاصدًا من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية.

الشاهدة الأولى، م ه ٥٠ عاما - ربة منزل - " جاره المجني عليه، ويوم الواقعة أبصرت وقوف المجني عليه مع آخر - المتهم يتحادثا على نحو ينضح بمشادة وأخرج المتهم من طيات ملابسه سلاحًا أبيضًا سكين بشبرا الخيمة وطعنه به طعنة غائرة بالقرب من قلبه فسقط أرضًا وأردف بطعنة أخرى بظهرة وبرج محله مسرعًا ومع أداة الجريمة، وتم نقل المجنى عليه للمستشفى بشبرا فتبين وفاته.

الشاهدة الثانية بشبرا الخيمة، طليقة المجني عليه تشهد باعتيادها ترك نجلها خالد لدى طليقها ثلاث أيام في الأسبوع بمسكنه وتحضر إليه في نهايتها لاصطحابه، وفي يوم الواقعة وبوصولها للعقار محل سكن طليقها المجني عليه أبصرته خارجه وبرفقته آخر المتهم - ويتشادا مع بعضهما البعض فدلفت داخل العين خاصة طليقها لاصطحاب نجلها.

وبمرور برهة من الوقت تناهى إلى سمعها صوت ارتطام شيء بالأرض، وباستبيان الأمر أبصرت طليقها أرضًا غارقًا في دمائه وعدوا ذلك الشخص المار بيانه من محل الواقعة وبحوزته سكين عليه آثار دماء، فهاتفت أشقاء المجنى عليه وأعلمتهم بمجرى الأحداث فحضروا ونقلوه للمشفى فتبين وفاته بالقليوبية.