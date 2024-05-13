المؤبد لسائق في حادث مروري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بقتل أخر بسبب حادث مروري وحدوث مشادة بينهما فأدار محرك سيارته وانطلق بها أثناء تشبث الآخر بباب السيارة إلا أنه سقط وتوفي على الفور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

صدر برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26221 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3882 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ ع"، 35 سنة، سائق، مقيم منطاي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه حسين عبد الجواد حسين، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها فأسقطه أرضا قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الواقعة "عمرو د إ"، 39 سنة، مالك ورشة، والذي أكد بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، إثر حادث مروري، فحاول المتهم الفرار فاستقل السيارة قيادته وأدار محركها وسار بها بينما كان المجني عليه متشبثا ببابها ففقد اتزانه وسقط أرضًا فحدث إصابته التي أدت لوفاته.