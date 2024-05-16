صور.. استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بـبنها

في اطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة المراكز التكنولوجية لمعرفة أخر تطورات ملف التصالح وتسهيل وتذليل طلبات المواطنين، قامت المهندسة أيمان شمس الدين مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بنها، بمتابعة تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك طبقاً للقانون رقم 187 لسنه 2023 ولائحتة التنفيذية.

حيث تم التأكيد علي تكثيف الأعمال وحُسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة طبقاً للقانون ولائحتة التنفيذية وحُسن معاملة المواطنين.

أشاراللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز 5 سنوات (3 سنوات بدون فائدة، 4 سنوات فائدة 5%، 5 سنوات فائدة 7%).

كما وجه محافظ القليوبية بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.