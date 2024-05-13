نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الزهور السنوى

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، الاحتفال السنوي بأعياد الربيع، الذي أقامته محافظة الإسماعيلية وتضمن كرنفال العربات المزينة بالزهور وحفلة أميرات الفراولة ومعرض للزهور، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية سنويًّا في فصل الربيع وإعلانًا عن استعداد المحافظة لاستقبال الموسم السياحي لفصل الصيف.

وذلك بحضور اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري و السلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أقيم الكرنفال بشارع محمد علي، وسط حشد جماهيري كبير، وبمشاركة نحو ١٥ سيارة مزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل مراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة وأهم المشروعات المقامة على أرض الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة قناة السويس وعدد من الشركات والهيئات.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف، واستعدادها لاستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات لاستقبال ضيوف الإسماعيلية.

وقد انطلقت الاحتفالات الساعة الخامسة مساءً من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، حيث تم الاحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار كما هو معتاد في هذا الاحتفال، والذي يمثل إرث ثقافي وتقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية وارتبطت به الأجيال المختلفة.

تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود، والذي يمثل عدة جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.

كما ضمَّ الاحتفال أيضًا فقرات فنية وترفيهية مختلفة، مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار، بجانب أغنية عن الاسماعيلية ، أغنية الفراولة مع رقص تميمة المهرجان على شكل (فراولاية)، فقرة فنون شعبية (تنورة ومزمار بلدى)، رقصة التراث الشعبي البامبوطية، فرقة الشباب والرياضة (أغنية الربيع)، فقرة فنية عن مئوية النادي الإسماعيلي تنفيذ مدرسة السلام الإنجيلية.

كانت محافظة الإسماعيلية قد وجهت دعوة عامة لأهالي محافظة الإسماعيلية لحضور احتفالات أعياد الربيع، وأشرفت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، على احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة، والذي يعد انطلاقة لموسم الإجازات والصيف، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية وعيد الفطر الماضي إقبالًا كبيرًا من زوار المحافظة، الأمر الذي يبشر بموسم صيفي كبير.

وأوضح مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن معرض الزهور يقام لمدة ٣ أيام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية فإن المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية قامت بتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وحرص نائب المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أميرات الفراولة وأهداهن هدايا عينية.