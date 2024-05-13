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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية

بوابة الوفد الإلكترونية

ينظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية دورة تدريبية تمتد لمدة أسبوعين لمجموعة من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وتنعقد هذه الدورة في سياق علاقات الأخوة التاريخية والتعاون الممتد بين مصر والصومال، وترتكز على التزام وزارة الخارجية بمشاركة الأشقاء في الصومال الخبرات المصرية في مجال التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات للدبلوماسيين الصوماليين والكوادر الأخرى من وزارات وأجهزة الحكومة الصومالية.

ويشارك في الدورة – التي يعقدها المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – ٢٠ دبلوماسياً صومالياً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالصومال.

وقد قام بافتتاح أعمال الدورة كل من السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير حسن شوقي الأمين العام المساعد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتتناول الدورة مجموعة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحتين العربية والأفريقية وكذا على الصعيد الدولي، وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية في مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، والقانون الدولي، إلى جانب شق فني ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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