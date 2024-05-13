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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فريدة سيف النصر ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الليلة

فريدة سيف النصر وعمرو
فريدة سيف النصر وعمرو الليثي

تحل الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة في برنامج واحد من الناس.

تفاصيل حلقة فريدة سيف النصر في برنامج واحد من الناس


وللمرة الأولى تكشف "فريدة"، عن أسرار وكواليس لا يعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية في  اجرأ حواراتها وبدايتها الفنية وأسرار غيابها عن الدراما ثم عودتها.
وتكشف فريدة سيف النصر، عن الإصابات الني تتعرض لها اثناء التصوير وآخرها بمسلسل العتاولة، والهجوم الكبير بعد خلعها الحجاب ووفاة شقيقها، وأصعب الإشاعات التي تعرضت لها، وعدد مرات زواجها، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب وهل تعرضت للسحر.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين المقبل قناة الحياة.

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر


يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل العتاولة، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.
يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وتجسد الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية سيدة  تدعى "سترة العترة"، وهي أم العتاولة وهو دور محوري في أحداث المسلسل.

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