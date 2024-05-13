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الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قصف أمريكي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

انصار الله
انصار الله

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.

وقالت قناة "المَسيرة" الفضائية إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية. 

 

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن، كونها تحوي مطارا دوليا، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

 

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

 

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

 

 

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