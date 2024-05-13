المكملات المضادة للأكسدة مميتة.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

يمكن أن تؤدي حبوب مضادات الأكسدة باهظة الثمن إلى الوفاة المبكرة، إنهم يتحملون كل العمل، وهذا هو السبب في أن الجسم يضعف، والشيخوخة قبل الأوان، ويفشل في وقت مبكر.

أظهرت دراسة جديدة أن المكملات الغذائية المضادة للأكسدة ذات الشعبية الكبيرة قد تسرع بشكل كبير عملية الشيخوخة، مما يزيد من خطر الوفاة المبكرة، وتتناول الغالبية العظمى من البالغين في الولايات المتحدة نوعًا من مكملات الفيتامينات للمساعدة في الحفاظ على نظام مناعة مستقر وبشرة شابة ومستويات طاقة عالية ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن تزويد الجسم باستمرار بالمواد الكيميائية يمكن أن يوقف الاستجابة للضغط النفسي.

وهذا يعني أن الجهاز المناعي سوف يعتمد بشكل كبير على المكملات الغذائية ويتوقف عن العمل من تلقاء نفسه، وسيصبح جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

ويحث مؤلفو الدراسة من الأكاديمية الصينية للعلوم الشباب على التوقف عن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبوليفينول في السابق، أظهرت نفس المجموعة من الباحثين أن هذه المكملات المضادة للأكسدة توفر فائدة قليلة أو معدومة في تعزيز وظيفة المناعة في الجسم.

ويمتلك جسمنا نظامًا مدمجًا لمكافحة الإجهاد التأكسدي، والذي تضعف آثاره مع تقدم العمر، مما يجعلنا أكثر عرضة لأنواع مختلفة من الأمراض والالتهابات، بالإضافة إلى العمليات المرتبطة بالعمر.

ولمنع ذلك، من الضروري الحفاظ على حيوية النظام من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، والمكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة تعمل على إيقاف هذا النظام تمامًا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وكذلك الوفاة المبكرة .

هي عبارة عن جزيئات تحافظ على الخلايا من التلف الذي قد تسببه الجذور الحرة فيها، والجذور الحرة هي عبارة عن نتاج طبيعي عن عمليّة الأيض.

وتمتلك الجذور الحرة إلكترونا حرًا فتأخذ إلكترونًا آخر من مضادات الأكسدة وتصبح معتدلة، وبالتالي فإنّ حاجتنا لمضادات الأكسدة أمر لا مفرّ منه.

بما أنّنا فعليّا نحتاج إلى الجذور الحرة ونحتاج كذلك إلى مضادات الأكسدة، وكالعديد من الأمور الحل يكمن في الموزانة.

عندما تفوق الجذور الحرة المستوى المتوفر من مضادات الأكسدة تتهدّد الخلايا بخطر الإصابة بالإجهاد التأكسدي الذي من شأنه أن يؤدّي إلى موت الخلايا.

أما الإفراط في تناول مضادات الأكسدة من شأنه أن يؤدّي إلى تأثيرات وأعراض سمّية على الجسم، كما من شأنه أن يصبح محفّزًا للإجهاد التأكسدي أيضًا.

أهم أنواع مضادات الأكسدة

تنقسم مضادات الأكسدة إلى نوعين:

القابلة للذوبان في الماء: يتم استيعابها وتؤدّي عملها في داخل الخلايا.

القابلة للذوبان في الدهون: يتم استيعابها في جدار الخلية وتؤثّر عليه.