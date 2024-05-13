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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس فيوتشر : إلغاء منصب مدير الكرة من الفريق الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، ليس له أي دخل برحيل تامر مصطفى مدرب الفريق مثلما انتشر.

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وقال وليد دعبس في تصريحات إعلامية : "كل ما يقال عن خلاف بين جنش وتامر مصطفى غير صحيح، وسبب عدم مشاركته كان يعود إلى وجهات نظر فنية فقط".

وتابع: "يجب أن يفهم الجميع أن أندية الشركات مثلنا دائما يكونوا متواجدين في كل التفاصيل، ونعرف كل شئ بين الجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل: "أنا أحب جنش بشكل كبير جدا، فهو لازم مميز ولديه دور كبير جدا في غرفة الملابس وله تأثير على اللاعبين".

وعن منصب علاء ميهوب الجديد كمدير رياضي قال دعبس: "علاء ميهوب يؤدي عمله دائما على أكمل وجه لذلك تولى منصب أكبر، ونحن نهدف أيضا إلى إلغاء منصب مدير الكرة في النادي الفترة المقبلة".

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