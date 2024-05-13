حلق حواجبها وشعرها.. استمرار حبس المتهم بخطف طليقته وتصويرها عارية

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس المتهم بخطف طليقته من شارع العريش تحت تهديد السلاح الأبيض، والتوجه بها إلى منطقة إمبابة واحتجازها 4 أيام، وتعذيبها وحلق حواجبها وشعرها على الزيرو، وتصويرها عارية وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة على بياض.

خطف طليقته وصورها عارية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول امرأة تبلغ من العمر 19 عاما، وجسدها ينزف دما من مناطق متفرقة وفى حالة أعياء شديدة ويبدوا عليها آثار التعذيب.

وعلى الفور، توجهت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالتقابل مع الفتاة وسؤالها عن سبب إصاباتها، روت ما حدث معها بداية من قيام طليقها بخطفها من شارع العريش في الهرم على دراجة بخارية تحت تهديد السلاح، ثم التوجه بها إلى شقة في إمبابة وبداخلها وجدت أحد أصدقائه وتم تقييدها بحبل من يديها وقدميها، وتمزيق جسدها بآلة حادة تشبه المطواة، وإجبارها على خلع ملابسها بالكامل وتصويرها عارية وحلق شعرها وحواجبها على الزيرو، ثم إجبارها على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض وتركوها بعد ذلك، حتى استقلت توك توك وعندما شاهدها السائق تنزف توجه بها للمستشفى.