المؤبد لسائق تشاجر مع زميله وقاد السيارة أثناء تشبثه بها وتسبب في وفاته

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بقتل أخر بسبب حادث مروري وحدوث مشادة بينهما فأدار محرك سيارته وانطلق بها أثناء تشبث الآخر بباب السيارة إلا أنه سقط وتوفي على الفور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26221 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3882 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ ع"، 35 سنة، سائق، مقيم منطاي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه حسين عبد الجواد حسين، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها فأسقطه أرضا قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الواقعة "عمرو د إ"، 39 سنة، مالك ورشة، والذي أكد بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، إثر حادث مروري، فحاول المتهم الفرار فاستقل السيارة قيادته وأدار محركها وسار بها بينما كان المجني عليه متشبثا ببابها ففقد اتزانه وسقط أرضاً فحدثا إصابته التي أدت لوفاته.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.