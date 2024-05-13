صرخة استغاثة من أشرف زكي للمسئولين: المسرح في تدهور منذ 2011 (فيديو)

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تدهور أعمال المسرح في الفترة الأخيرة، وأساليب النهوض بصناعة المسرح من جديد.

وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة، فقد تم إغلاق بعض المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه.

وأردف نقيب المهن التمثيلية: كان يوجد لدينا عدة روافد للمسرح قبل عام 2011، والدليل على ذلك هو أنه كان هناك صفحة تصدر يوميا في الجرائد بعنوان «أين تذهب هذا المساء».

وتابع الدكتور أشرف زكي: منذ عام 2011 وحتى الآن؛ لم يتم تصوير أي مسرحية تصوير احترافي توثيقي، وحذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير.

ونوه إلى أنه لابد أن تذهب الثقافة والفن لمن يستحقها، ولابد من إعادة الحياة للمسرح مرة أخرى لكل المواطنين.

وأضاف أن الثقافة لا تذهب لمن يستحقها، مؤكدًا أن مصر من 2011 تعاني من أزمة في المسرح ولابد أن يتم معالجة الأمر وعودة الحياة الطبيعية للشارع.

وتابع أشرف زكي: لابد من إنشاء غرفة للمسرح لوضع خطة لتطوير وتجديد المسارح، مطالبا بضرورة وجود كيان يضع خطة كاملة لتطوير وعودة المسرح للشارع مرة ثانية، مشيدا بتجربة السعودية في النهوض بالحياة الفنية من خلال العروض والأعمال التي تتم خلال الفترة الحالية.

الحالة الصحية لعادل إمام

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84 ، قائلاً: «عادل إمام صحته زي الفل».

وأضاف أنه على تواصل دائم معه، فهو يتمتع بصحة جيدة، معقبا : «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرح على أفلام عادل إمام».

ونوه إلى أن رحلة الزعيم عادل إمام متميزة جدًا وممتعة فهو يحظى بشهرة عالمية، معقبًا: «عادل إمام واحد من الأسماء القليلة على مستوى العالم اللي عمل تاريخ لنفسه».

وتابع: «أحيانا ألاقي الفنان عادل إمام بيتصل بي ويطمئن على صحتي وأحيانًا أخرى يوصيني على الممثلين».

واختتم أشرف زكي حديثه: «أتمنى تنظيم احتفالية كبيرة تليق بنجومية وتاريخ الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده هذا العام، فعلاقتي بالجميع طيبة وعلى مسافة واحدة من الكل».