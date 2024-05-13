انعقاد اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

عقدت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً، اليوم، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبحضور ممثلي عدد من الشركات المصرية من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المستثمرة في أفريقيا.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين برامج ومشروعات الدولة والقطاع الخاص في أفريقيا عبر البناء على التجارب الناجحة وبلورة رؤية مشتركة لفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات والخبرات المصرية وإتاحة فرص استثمارية جديدة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والدواء والصحة، في عدد من دول القارة التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة.