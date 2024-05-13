ميادة الحناوي تعود للشباب وتطرح كليب "حبة ذكريات" (صور)

صغرت 20 سنة

بحضور مميز وملامح جذابة ظهرت المطربة السورية ميادة الحناوي من جديد على الشاشات التليفزيونية بعد فقدانها للوزن، لتثير دهشة جمهورها بجمالها الساحر الذي لم يتأثر بالسن.

وظهرت المطربة ميادة الحناول بملامح أصغر سنًا وبشرة مشدودة، وكأنها عادت 20 عامًا للخلف مع المزيد من الاشراقة والنضارة، ليظن البعض أنها قد أجرت عدد من عمليات التجميل في الوقت الحالي.

وكان خبير التجميل سامر بريطع كشف حقيقة خضوع الفنانة ميادة الحناوي لعملية تجميل بعد أن نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صورًا لها بالخطأ قبل وبعد التجميل، وقال "بريطع" في تصريحات تلفزيونية إن هذه الصورة تعود إلى 15 عامًا مضت حين خضعت ميادة الحناوي بالفعل لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة.

المطربة السورية ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تراهن على “حبة ذكريات”

وطرحت المطربة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقة الفيديو كليب تزامناً مع احتفالات عيد الربيع، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في لقاء سابق: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية، لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال".

وأضافت ميادة الحناوي: " أراهن على أغنية وفيديو كليب حبة ذكريات؛ لأنه عمل استثنائي يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى".

المطربة السورية ميادة الحناوي

وتمتلك ميادة الحناوي تفردًا في عالم الموسيقي والطرب فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على اسطوانات ليزر، كما قال عنها الموسيقار السنباطي: "يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن انهيها مع ميادة الحناوي" واعطاها لحن قصيدته "أشواق" ولحن لها رائعته "ساعة زمن".

وكتب الموسيقار الكبير بليغ حمدي اغنيتين لها وهما "أنا بعشقك" و"الحب إلى كان"، وهما من أشهر أغانيها التي تتردد حتى الآن بين مختلف الأجيال لكلماتها التي تدخل القلب، كما أن ميادة الحناوي هي أول مطربة عربية تسجل أغانيها بنظام التراكات الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر،

ونظم لها الشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح قصيدة في ذكرى ميلادها وكثيرون آخرون منحوها ألقاباً رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيه، وكان أشهرها "مطربة الجيل".