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الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مشاورات بين مصر والولايات المتحدة بشأن السودان

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسودان توماس بيريللو، يرافقه سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج.

وحضر اللقاء السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

تناول اللقاء التطورات الأخيرة في السودان وخاصة في شمال دارفور والحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار؛ حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وتعزيز جهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور، وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب السوداني.

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