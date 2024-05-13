المؤبد لعاطل لاتجاره بالهيروين وحيازة بندقية خرطوش

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، للمتهم الأول، وبراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لـ6 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وتخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15079 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ج ح"، 27 سنة، عاطل، و"محمد ج ح"، 20 سنة، عاطل، و"حسن أ ح"، 34 سنة، عاطل، و"حمدي إ ع"، 30 سنة، عاطل، و"أمال ع ح"، 53 سنة، ربة منزل، و"محمد ع ح"، عاطل، "هارب"، وجميعهم مقيمين البرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهم الأول أحرز جوهر مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص، كما أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني للسادس استعرضوا القوة والعنف حيال موظف عام ألا وهو النقيب عمرو بدر معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، والقوة المرافقة له، أثناء قيامهم بمباشرة أعمالهم وذلك بأن قاموا باعتراض القوة والاشتباك معهم لحملهم دون وجه حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ألا وهو ضبط المتهم الأول متلبسا بجرائمه بالوصف عالية وقد بلغوا من ذلك مقصدهم.

وكشفت تحريات النقيب عمرو بدر معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه أثناء مروره أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سلاح ناري، ويقوم بوضع طلقة داخل فوهة الماسورة، فضبطه وإياه وبتفتيشه عثر حوزته على 226 كيس للهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهته عزي قصده الاتجار والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المال حصيلة تجارته والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه، وأثناء اصطحابه إلي السيارة قام باقي المتهمين باعتراضه والقوات والاشتباك بالأيدي مما أدي لهروب المتهم.