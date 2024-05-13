شوربة الخضار بالجبن من الوصفات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها لسفرة الغذاء، وتتميز بمكوناتها الصحية الغنية بالفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

طريقة عمل شوربة الخضار بالجبن

المقادير

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومقطع قطع صغيرة)

- الكراث : باقة (مقطع قطع صغيرة)

- الكرفس : 150 غراماً (مقطع قطع صغيرة)

- مرق خضار : 1 مكعب

- جبن كريمي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الماء : 4 اكواب

طريقة التحضير

لعمل شوربة الخضار..ضعي الجزر والكراث والكرفس في قدر على النار، ثم أضيفي الماء ومكعب المرق.

نكّهي المزيج بالملح والفلفل الأسود، وحركي جيداً، ثم غطّي القدر واتركيه لحوالي 20 دقيقة.

ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي الجبن الكريمي وحركي جيداً.

ضعي المزيج في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة.

أعيدي الشوربة إلى القدر مرة أخرى حتى تغلي قليلاً.

اسكبي شوربة الخضار بالجبن في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

الفوائد الصحية للجزر

1-يساعد في إنقاص الوزن: إن الجزر منخفض السعرات الحرارية والألياف التي عندما تؤكل كجزء من نظامك الغذائي تزيد من الشعور بالامتلاء وتقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الوجبات اللاحقة لذا إذا كنت تخطط لفقدان الوزن، فقم بإضافة الجزر في وجبتك.

2-تعزيز صحة القلب: الجزر يقوم بخفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهو مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين C والبوليفينول التي تسهم في صحة القلب.

3-انخفاض خطر الإصابة بالسرطان: لدى الجزر القدرة على تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والمعدة ووفقًا لدراسة، فإن وجود الكاروتينات في الجزر معروف بأنه يحمي من سرطان الرئة وسرطان الثدي وأظهرت دراسة أخرى العلاقة بين استهلاك الجزر وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

4-خفض ضغط الدم: الجزر هو مصدر ممتاز للبوتاسيوم، الذي يساعد في تخفيف التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، ويزيد من الدورة الدموية ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.

5-السيطرة على مرض السكري: الجزر معبأ بالكامل من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ووفقًا لهارفارد هيلث فإن مؤشر نسبة السكر في الدم للجزر هو 39 ، وهو منخفض جدًّا ويسبب انخفاض أقل في مستويات السكر في الدم.

6-الحفاظ على البصر :انخفاض مستويات فيتامين (أ) في الجسم يزيد من خطر العمى الليلي ويقال إن استهلاك الجزر يقلل من خطر العمى الليلي والانتكاس البقعي المرتبط بالعمر.

7-تقوية الجهاز المناعي: يعتبر الجزر مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يساعد في تقوية جهاز المناعة، وبالتالي منع الأمراض المزمنة وتقليل شدة البرد والإنفلونزا .

8-تعزيز صحة الجلد والشعر: تسهم كمية عالية من فيتامين (أ) الموجودة في الجزر في صحة الجلد من خلال تشجيع إنتاج الخلايا الصحية التي تساعد على الحفاظ على بشرة صحية حيث يعتبر فيتامين (أ) ضروري لنمو الشعر ومنع تساقط الشعر.