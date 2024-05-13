وكيل وزارة التعليم بالمنوفية يستقبل السفير الياباني 

استقبل محمود الفولي وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ظهر اليوم الإثنين، أوكا هيروشى سفير دولة اليابان في مصر وحرمه ريئكو أوكا، يرافقه ثريا منصور مدير عام التعليم العام.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

نشر ثقافة اليابان في مجال التعليم

وتعد هذه الزيارة ضمن برتوكول التعاون بين دولة اليابان وجمهورية مصر العربية، لنشر ثقافة اليابان في مجال التعليم، مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة، ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وتم إهداء محمود الفولي وكيل وزارة التعليم بالمنوفية تذكاراً تقديراً وشكراً وعرفاناً بالجهد المبذول من أجل تطوير العملية التعليمية والسعي لاضافة كل جديد من وقت لآخر.



وحضر اللقاء نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني، ومالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية ، ولفيف من الخبراء اليابانيين المشرفين على مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وحضر مسئولا شركة ياماها المسئولة عن منهج التربية الموسيقية المطبق بالمدارس المصرية اليابانية ومسئول قطاع أنشطة توكاتسو إبراهيم الفقي، ومنسق المدارس اليابانية بالمنوفية هدى سلامة، ومنسق شركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس وائل إمام.

وكان في استقبال الوفد عاطف أبو شادي مدير المدرسة، والدكتورة ثناء محمد نائب مدير المدرسة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر.

وفي نهاية الزيارة تقدم وكيل وزارة التعليم بالمنوفية بكل الشكر والتقدير لكل من بذل جهد في الإعداد للزيارة بهذا المستوى اللائق .