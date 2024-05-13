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الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

3 سيدات يطلقن أعيرة نارية على مواطن فى قنا

ضبط متهمات
ضبط متهمات

القت الأجهزة الأمنية بـ قنا ، القبض على ٦ أشخاص من بينهم سيدتين، بإطلاق النيران على بعض الأشخاص أثناء حرثهم أرض زراعية واتلافهم ٣ جرارات زراعية بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقي إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بإطلاق 3 سيدات لأعيرة نارية على بعض الأشخاص أثناء حرثهم أرض زراعية بقرية نجع سعيد بدائرة مركز دشنا.

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين أبناء عمومة من عائلة " البعالوة"، على أرض زراعية، توجهت على إثرها 3 سيدات، إلى الأرض محل الخلاف، وأطلقن أعيرة نارية على أبناء عمومتهن  أثناء محاولتهم حرث الأرض، ما تسبب في تلف 3 جرارات زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط ٦ أشخاص، بينهم سيدتين و4 رجال من الطرف الثانى، وجرى إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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