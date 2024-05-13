3 سيدات يطلقن أعيرة نارية على مواطن فى قنا

القت الأجهزة الأمنية بـ قنا ، القبض على ٦ أشخاص من بينهم سيدتين، بإطلاق النيران على بعض الأشخاص أثناء حرثهم أرض زراعية واتلافهم ٣ جرارات زراعية بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقي إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بإطلاق 3 سيدات لأعيرة نارية على بعض الأشخاص أثناء حرثهم أرض زراعية بقرية نجع سعيد بدائرة مركز دشنا.

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين أبناء عمومة من عائلة " البعالوة"، على أرض زراعية، توجهت على إثرها 3 سيدات، إلى الأرض محل الخلاف، وأطلقن أعيرة نارية على أبناء عمومتهن أثناء محاولتهم حرث الأرض، ما تسبب في تلف 3 جرارات زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط ٦ أشخاص، بينهم سيدتين و4 رجال من الطرف الثانى، وجرى إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.