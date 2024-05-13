تعليم الإسكندرية يحصد 18 مركزًا جمهورياً في مسابقات التفوق الكشفي

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، اليوم فوز تعليم الإسكندرية ب 18 مركزًا جمهوريا في مسابقات التفوق الكشفي للعام الدراسي 2023 / 2024 منها سبعة مراكز جمهوري بالمركز الأول وعشر مراكز بالمركز الثاني ومركز وحيد بالمركز الثالث وتميز خاص لذوي الهمم والقدرات الخاصة ، مؤكدًا أنّ مسابقات التفوق الكشفي تركز على تنمية وتعزيز الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق وإعداد القادة والاعتماد على الذات .

وأوضح مدير المديرية أنّ المراكز الأولى التي حققها تعليم الإسكندرية في مسابقات التفوق الكشفي لهذا العام تمثلت في مسابقة البراعم خاص إدارة العجمي وحققتها مدرسة التميز ، ومسابقة الأشبال عام لإدارة وسط وحصدتها مدرسة عمر خالد سلامة الرسمية ، والكشاف الفني متقدم لإدارة وسط وحصدتها مدرسة محمد علي الزخرفية ، فيما تميز أصحاب الهمم في أشبال الصم لإدارة شرق وحصدتها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، وكذلك للمكفوفين بإدارة شرق وحصدتها مدرسةالنور بزيزينيا ، والفكري لإدارة غرب حيث حصدتها مدرسة سعد زغلول التربية الفكرية ، وفي المبادرات تميزت إدارة العامرية بعد فوز المدرسة الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وفي سياق متصل أكد أن المركز الثاني جمهوري حققته الإسكندرية في عشر مسابقات على النحو التالي ، حيث سجل محافظة ودرع عام الإسكندرية كان من نصيب المديرية ، والبراعم عام لإدارة العامرية بفوز مدرسة جابر بن حيان الرسمية لغات ، والأشبال خاص لإدارة وسط بفوز مدرسة النصر للبنين EBS ، فيما كان الكشاف الخاص لإدارة منتزه أول بفوز مدرسة المدينة المنورة ، والكشاف العام لإدارة وسط بفوز مدرسة العروة الوثقى الإعدادية ، وكشاف دمج لإدارة وسط بفوز مدرسة أبوالعز الحريري ، وكشاف متقدم لإدارة غرب بفوز مدرسة نبع الفكر الرسمي لغات، والجوالة لإدارة وسط بفوز مدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة ،ومركز تدريب الشارات لإدارة منتزه أول بفوز مدرسة المدينة المنورة، والخدمة العامة حصدتها إدارة العامرية بفوز المدرسة الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وكان المركز الثالث جمهوري في كشافة صم لإدارة شرق بفوز مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع .

وهنّأ “ أبوزيد ” جميع الفائزين مشيدًا بدور توجيه عام التربية الرياضية وجميع المشرفين والموجهين والقائمين على المسابقة وأصدر تعليماته لأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية لتكريم جميع الفائزين في مسابقات التفوق الكشفي والمشرفين والقائمين على تدريب الطلاب .