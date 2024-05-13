مدير عام تعليم دشنا يتابع امتحانات النقل الفنية بنين العسكرية

تابع طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، سير وانضباط الامتحانات بمدرسة دشنا الفنية العسكرية.

استهل نور الدين زيارته بمفاجأة مدرسة دشنا الفنية بنين العسكرية و اطمأن على حسن سير الامتحانات بالصف الأول والثاني بالمدرسة، وأشاد بمستوى النظافة والانضباط المتحققان باللجان .

كما جرى التأكد من وضوح أسئلة الامتحان و عدم غموضها والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالأمتحانات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، بجانب التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

ووجه بالبدء بأعمال التصحيح فور انتهاء الامتحان كل يوم والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الأبتدائي ، اليوم الأثنين 13 مايو .

حيث ادى الامتحان اليوم 164112 ألف طالب وطالبة بجميع الادارات التعليمية فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وأشار إلى أنه جرى توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

و شدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بالهاتف المحمول ، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا وتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

الجدير بالذكر أن الامتحانات تُجرى للصفين الرابع والخامس للمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي العام ( إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.

من ناحية أخرى، عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و سامح بدراوي مدير عام مديرية الاسكان والمرافق ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ،والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومسئولي شركة الغاز والاتصالات والكهرباء وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ، ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، و تنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في اسرع وقت ممكن.

يذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)