وزيرة خارجية سلوفينيا تحذر من غلق معبر رفح.. إسرائيل تواصل انتهاك القانون الإنساني

تحدثت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني ووزيرة الخارجية تانيا فايون عن الوضع المأساوي في الضفة الغربية وعلى جانب معبر رفح، موضحةً: "مستودعات المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والأدوية وجميع أنواع تنقية المياه وتحلية المياه وألواح الطاقة الشمسية والاستخدام المزدوج والإجراءات، نحن نرى أن كل ما لا يصل إلى المحتاجين بسبب التكثيف وحق النقل هو مسألة بقاء على قيد الحياة".

وأضافت فايون في مقابلة أجراها معها الصحفي كريم حاتم في لقاء خاص عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مواصلة "لقد قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية حسب إمكانياتنا، ونحن ندعم عمل الأونروا من خلال التمويل ونقوم بالعديد من الخطوات مع برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر.

وأردفت: "هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها لدعم العمل الإنساني، ولكن المشكلة الأكبر هي أن المساعدات لا تصل إلى من يحتاجها"، مشيرة إلى أن سلوفينيا تدعم قضية المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2014.

ولفتت إلى أن بلادها قدمت رأيها إلى محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، موضحةً: "من المهم احترام المحكمة، ونحن ندرس أيضًا قضية جنوب أفريقيا لكننا لم نتخذ قرارًا بعد".

وتابعت "إن عمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نحن نتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التهجير القسري للفلسطينيين الذي حذرنا منه في رفح بفلسطين، فما يحدث أمر خطير للغاية وأنا متأكد من أنه في يوم من الأيام سيكون هناك نقاش وستبت المحكمة في كل هذه القضايا".



إعمار في 15 سنة

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عاما على الأقل، مفسرةً ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبل مناسبين للعيش في غزة.

وأضافت : "نتحدث عن أضرار بالمليارات، لذلك، سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار، وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، والأمر مكلف للغاية".

وتابعت: "بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم، أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب، فليس لديك دولة".