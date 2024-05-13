محافظ بني سويف يبحث استغلال الفرص الاستثمارية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء محمد السيد نائب مدير جهاز الخدمات العامة للمشروعات- التابع لوزارة الدفاع ووفدا مرافقا له، وهم مساعدي رئيس الجهاز: اللواء عبد الله زهرة ، اللواء شريف البيلي،اللواء ياسر المخزنجي، اللواء محمد عبد المنعم رئيس القطاع التجاري بالجهاز، العقيد محمد فتحي الباب الشئون القانونية بالجهاز، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من المديرين المختصين بالديوان العام (الشؤون القانونية، المكتب الفني، التخطيط العمراني.

حيث يأتي ذلك اللقاء لبحث تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والجهاز في مجال استغلال الفرص الاسثتمارية المتاحة على مستوى المحافظة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية التنموية المحلية العامة، ويلبي احتياجات المحافظة في مختلف المجالات التنموية والإقتصادية المتنوعة.

استعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والتي يمكن التعاون فيها، مؤكدًا أن المحافظة تعتمد على خطة طموحة وفق رؤية الدولة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، حيث تنوعت الفرص الاستثمارية المتاحة مابين قطع أراض بميادين وأسواق حيوية التي يمكن "مع استثمارها" فتح آفاق استثمارية مميزة، وكذا توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الخطوات العملية والإجراءات اللازمة والدراسات المطلوبة لسرعة البدء في إنشاء فرع في بني سويف ضمن سلسلة هايبرات صن مول التابعة للجهاز على مساحة تزيد عن 400 متراً بجوار مسجد القاضي "ضمن المساحة المخصصة للمشروع "، ضمن خطة المحافظة لتحقيق قيمة مضافة للمنطقة من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة بجانب امكانية استثمار سطح السوق في أنشطة استثمارية وتجارية، لاسيما وأن منطقة السوق تقع في موقع حيوي بشارع عبد السلام عارف _أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن رؤية واستراتيجية المحافظة ترتكز على عنصر الاستدامة وتستهدف الترويج للميزات التنافسية ونقاط القوة المتوافرة للمحافظة في مجال الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات المتاحة واللازمة لضخ مزيد من رءوس أموال للاستثمار بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والمتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بجانب التركيز على تعظيم دور الاستثمار في مجال توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى تنمية التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالمجتمع.

ومن ناحيته أكد نائب مدير جهاز الخدمات العامة أن الأسلوب المتبع والخطة التي تتبناها المحافظة تمثل دافعًا ومحفزًا لتشجيع الشراكة والتعاون بين كل الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في القريب العاجل، حيث يتسق ذلك مع رؤية الجهاز الذي يسعى من خلالها إلى تحفيز وتعزيز مزيد من الاستثمارات والدفع بجهود الدولة في مجال استغلال الميزات النسبية المتاحة في كل القطاعات والمقومات على مستوى محافظات مصر.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لتفعيل الشراكة والتعاون بين الجانبين، في عدد من المقترحات التي تلبي احتياجات المحافظة، مثل: دراسة انشاء سوق جملة على غرار سوق العبور بالقاهرة، ومنطقة مولات في أنشطة تجارية متنوعة، ومنطقة ترفيهية تحتوي على سينما، وغيرها من المقترحات، حيث سيتم تنفيذ خطوات لاحقة تتضمن وضع تصور شامل كافة الدراسات المالية والقانونية والانشائية والمعمارية والتفاصيل الإدارية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الفرص الواعدة، وتنعكس عوائدها على المجتمع البني سويفي .

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