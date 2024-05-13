فرقة الزقازيق تعرض "كيبوتس" في موسم مسرح قصور الثقافة

شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، الأحد، العرض المسرحي "كيبوتس"، لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

محاكاة تاريخية لنشأة الكيبوتس في الأراضي المحتلة

العرض محاكاة تاريخية لنشأة الكيبوتس في الأراضي المحتلة وكيف ساهمت الصهيونية العالمية في صناعة كذبة المحارق النازية لليهود والتي عرفت باسم الهولوكوست، وكيف ساهم رواجها في نشأة كيان محتل بتوافق عالمي.

تبدأ الأحداث بداخل أحد الكيبوتسات عام 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع قدوم فوج جديد من يهود أوروبا واكتشاف تواجد يهودي بينهم يدعى موسى، وبالتعرف عليه نكتشف أنه يهودي ناج من معتقل أوشفيتز، حيث يروي لهم أشكال العذاب وكيف كانت أفران الغاز تحرق اليهود ونتيجة لتعاطف يهوذا مالك الكيبوتس معه قرر قبوله بالكيبوتس وإلحاقه بأعمال المعبد اليهودي ليلتقي بالحاخام ديودور والذي تنشأ بينهم علاقة نفور غير مسببة، وتمر الأحداث لنكتشف أن ديودور كان ضابطا ألمانيا بالمعسكر المذكور سابقا وأن ما رواه موسى عن أفران الغاز وحرق اليهود وإبادتهم لم تكن سوى كذبة أراد منها أن يضمن مكانة مميزة بين اليهود في مجتمعهم الجديد.

العرض تأليف أحمد سمير، إخراج محمود الرفاعي، أشعار محمد سلام، مكياج آلاء عبد المعطي، تصميم إضاءة حسين علي، موسيقى وألحان أحمد زلطة، ملابس حسام عبد الحميد، استعراضات عبد الرحمن وفائي.

أداء تمثيلي محمود الصعيدي، عبد الرحمن شلبي، محمد السادات، سلمى المنسي، ندى الفيومى، طارق الشحات، هدى أسامة، هايدي السيد، شهاب حسين، محمود عثمان، آلاء فتحي، مروان أباظة، أحمد عبد الحميد، أيلول عماد، زياد عربي، محمد أصيل، محمد خالد، زمزم سمير، يوسف خيري، فوزى محمد، فرح عماد، ياسمين الدمرداش، محمد الجندي، طارق صبري، مريم عمر.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، د. عبد الناصر جميل، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

ويشهد إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضا مسرحيا ضمن الموسم المسرحي لهيئة قصور الثقافة، تستمر حتى نهاية مايو الحالي، حيث يستقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية حتى 23 مايو، ويشهد الليلة العرض المسرحي "خالتي صفية والدير" لفرقة ديرب نجم، أما المركز الثقافي بكفر الشيخ فيستضيف عروض محافظتي دمياط وكفر الشيخ، بدءا من 24 مايو، وتقام جميع العروض يوميا بالمجان في التاسعة مساء.