تدشين فاعليات القافلة المائية بقرية المعالي بمدينة منيا القمح

دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، فاعليات القافلة المائية بقرية المعالي بمركز ومدينة منيا القمح، والتي تستمر فاعلياتها لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية.

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أن نشاط القوافل المائية يعتبر من أهم الأنشطة والتي تأتي اتساقا مع الرؤية المصرية لخطة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف استيراتيجة مصر ٢٠٣٠،

والتطبيق الفعلي لسياسة الشركة القابضة لتحقيق الأمن المائي ونشر سياسة التوعية، لافتاً إلى أنه تم التطبيق العملي للتوعية على أرض الواقع، وبإشراك المواطنين في مسئولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على أهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي، والحفاظ على موارد الدولة بجانب التواصل الفعال من أجل التطوير المستمر في جودة الخدمات المقدمة من الشركة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن فاعليات القافلة تستهدف كل المواطنين بكافة الأعمار ومختلف المستويات، وتتضمن أنشطة التوعية بالمدارس وندوات بمساجد القرية وورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة ولقاءات مع الجمهور بشوارع القرية، وحملات طرق الأبواب للاطمئنان على جودة المياه وحل أي مشكلات أن وجدت من خلال فريق عمل متميز من قطاع المعامل والجودة وفرع الشركة بمنيا القمح، وعمل غسيل للشبكات، بجانب تواجد سيارة خدمة العملاء بالقرية.

وذكر إنه تم عمل استطلاعات رأي قبلية وبعدية لضمان معرفة رأي العملاء وتذليل أي صعاب قد تواجههم، وسيقام دوري كرة قدم مصغر للأطفال بالقرية ضمن أنشطة القافلة المائية.