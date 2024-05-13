رئيس جامعة الزقازيق يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين «ربط الموازنة العامة للدولة» و«خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية» للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها «جامعات ومستشفيات جامعية»، بالإضافة إلى خطة الموازنة بجامعة الزقازيق ومستشفياتها.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإضافة إلى حضور النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب مؤيداً لملف جامعة الزقازيق.

وحضر من جامعة الزقازيق الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، وإيمان أحمد حمدي مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمتابعة، وهويدا عبدالعزيز مدير عام الموازنة والحسابات.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي بالجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، والاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنه تم مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه للعام المالي 2024/2025، وفي إطار رؤية واستراتيجية جامعة الزقازيق بما تكفل لها تحقيق دورها الرائد في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودعم المستشفيات الجامعية واستكمال مشروعات التطوير الإنشائية.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فاعليات الملتقى الطلابي السنوي بكلية الصيدلة في دورته التاسعة، والذى يقام تحت رعاية خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتورة أمل الجندي عميدة الكلية، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منسق المؤتمر ، والدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بالدور الرابع مبنى الصيدلانيات.