يمنح شهادات جامعية مزيفة.. ضبط كيان تعليمي غير مرخص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة لمنح شهادات جامعية مزيفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة (كيان تعليمي "غير مرخص" - كائن بمحافظة الجيزة) لمنح شهادات في عدة مجالات مدعيًا أنها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبط مالك ومدير الكيان - مقيم بمحافظة الجيزة.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص

وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - ختم أكلاشيه بإسم الكيان - جهاز حاسب آلي و2 فلاش ميموري وهاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.