مشروع بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد المركز الأول فى فعاليات الهاكاثون

تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات الهاكاثون الأول للتعليم التكنولوجي والذى نظمته جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية،بحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشاركت الجامعة بعدد من المشروعات التطبيقية تحت شعار الهاكاثون (فكر - ابدع - انتج) ؛وذلك تحقيقًا لتطلعات الدولة المصرية فى تأهيل كوادر بشرية مدربة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى .

فازت الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات التكنولوجية فى مجال التحكم الصناعى بالحاسب لمشروع ماكينة cnc خماسية الأبعاد ، وقد حصد المشروع أيضا المركز الثانى كجائزة تميز على مستوى جميع المشروعات الفائزة.

وقد شاركت الجامعة بعدد خمسة مشروعات تطبيقية وهى:

١- ماكينة cnc خماسية الأبعاد :

تم تصميم وتنفيذ الماكينة محليًا بالكامل وذلك توطينًا لصناعة الماكينات والمعدات فى مصر ، ويمكن استخدام المعدة لعمل الرسومات واعمال الحفر على الأخشاب بدقة وكفاءة عالية.

٢- نموذج خط إنتاج تعبئة سوائل بالزجاجات وتغليفها

يهدف المشروع إلى توطين صناعة خطوط الإنتاج ، حيث يقدم نموذجًا لخط إنتاج لتعبئة الزجاجات بالسوائل والقيام بتغطية الزجاجات بالغطاء المخصص لها آليًا.

٣ - مشروع اسكوتر كهربائى ذو نظام شحن بالطاقة الشمسية

تم تصنيع اسكوتر كهربائى بحجم مماثل لما يتم إنتاجه فى الأسواق العالمية ، ويعتمد الاسكوتر على نظام شحن مباشر من مصادر الكهرباء بالإضافة إلى الإعتماد على الشحن من الخلايا الشمسية لزيادة المسافة التى يمكن أن يقطعها الاسكوتر فى الشحنة الواحدة ، والجدير بالذكر هو انخفاض تكلفة المنتج والتى بلغت حوالى نصف ثمن المنتج المستورد المماثل.

٤- مجمع شمس ذكى لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية وتخزينها:

تم عمل تصميم وتنفيذ لمجمع شمسى يعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية وتخزينها ، ويتميز المجمع بإمكانية عمل تتبع لمسار الشمس على مدار اليوم للإستفادة من أكبر قدر من الطاقة ، كما تم ربط المجمع بتطبيق موبايل يمكن التحكم فيه من خلاله ومتابعة اداءه.

٥ - مشروع الحصول على الوقود الحيوى:

و يهدف المشروع إلى تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود حيوى وجلسرين طبى ، وذلك يساهم فى الحد من التلوث البيئى الناتج عن التخلص الغير امن من هذه الزيوت المستعملة ، والإستفادة منها لتحويلها إلى منتجات تسهم فى الاقتصاد الوطنى وتقليل التلوث البيئى.

وأعرب الدكتور عربي كشك رئيس الجامعةعن سعادته بحصول الجامعة على المركز الاول،مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع الكوادر البحثية وخلق بيئة مُحفزة لدعم الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، للوصول الى حلول للتحديات والمشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة قائمة على تلك الافكار المُبتكرة للمُساهمة في التنمية المُجتمعية وبناء الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

ووجه الدكتور كشك الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مساعدتهم للطلاب ودعمهم الدائم لمشروعاتهم التطبيقية والوصول إلى المراكز الأولى فى مختلف الفعاليات ، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد جيل يكون قادرًا على مُواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز وصقل شخصية للمُستقبل.

ضم وفد الجامعة المشارك دأشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،د.محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، د.حمدى قطب رئيس برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، د.أسامة أبوقورة المدرس ببرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس وعدد من الطلاب.