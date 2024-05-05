جامعة الدلتا التكنولوجية تستعد لإنطلاق الإختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك لإنطلاق الإختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقى والإبتكارى للطلاب فيتم اختبارهم عمليًا داخل معامل وورش الكلية، إضافة إلى مناقشتهم فى المشروعات التطبيقية المعملية المكلفين بتنفيذها خلال الدراسة.

ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ، إدارة الكلية بمراجعة جاهزية المعامل، وإعداد الجداول الخاصة بالمجموعات الطلابية ،وإعلانها قبل أداء الإختبارات العملية بوقت كاف، والإنتهاء من إدخال المكونات الخاصة بالتجارب العملية للطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة ،بوضع خطة لتجهيز اللجان، والقاعات الامتحانية بحيث تكون مناسبة للتوزيع الأمثل للطلاب، وكشوفات الطلاب وأن تكون الورقة الامتحانية مطابقة لتوصيف المقرر بما يتوافق مع قواعد جودة التعليم.

كما شدّد"كشك " على الانتهاء من تجهيز أوراق الإجابة للنماذج المختلفة المطلوبة لكل مادة،والتأكد من جاهزية الكنترولات بالمستلزمات الخاصة بها،وجاهزية أجهزة التصحيح الإلكترونى المستخدمة لتصحيح الاختبارات الإلكترونية.

كما أكد "كشك" حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الإختبارات بصورة مستمرة، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الإختبارات،متمنيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.



