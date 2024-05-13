قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، براءة صحفي وموظف في الدعوى المقامة من أحد رجال الأعمال، والتي حملت رقم 497 لسنة 2024، بتهمة الإزعاج.

براءة صحفي وموظف في اتهامهما بإزعاج أحد رجال الأعمال

وفي وقت سابق، كانت قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهمين بإتلاف أحد خطوط الكهرباء الحكومية بمنطقة مصر القديمة، وسرقة كابلات كهربائية بشركة القاهرة لنقل الكهرباء.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت التحقيقات في قضية النيابة العامة رقم 9255 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1628 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة أن المتهميمن تسببا عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء الحكومية والمخصص للمنفعة العامة ونتج عن ذلك فقد الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة مياه جزيرة الذهب، وما نتج من ضرر قدرت قيمته 652.878 ألف جنيها لإصلاحها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سرقا كابلات كهربائية والمملوكة لشركة القاهرة لنقل الكهرباء المخصصة للنفع العام، وذلك بأن اقتلعاها من مكمنها وقاما بتحميلها على الدراجة النارية تمهيدًا لبيعها.