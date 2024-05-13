نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح وحدة تصنيع مستحضرات طبية بأسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ورئيس مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع الجامعة ؛ وحدة تصنيع مستحضرات طبية ومستحضرات تجميل التابعة لمركز ووحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية.

جاء ذلك بحضور والدكتور نبيل يونس مدير وحدة تصنيع مستحضرات طبية و تجميل يرافقه ، المحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة و أعضاء مجلس إدارة الوحدة وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع الجامعة أن إحدى المشروعات الجديدة المضافة لأنشطة والوحدة وتضم أجود أنواع كريمات العناية بالبشرة والزيوت العطرية وأفضل أنواع العطور الرجالي والحريمي بمختلف العبوات وشامبوهات العناية بالشعر ومنتجات العناية بالجسم وكريمات الحلاقة إضافة إلى مجموعة خاصة بالعناية بالسيارات من فوم الغسيل ومعطرات ومعقمات صحية ذات جودة عالية.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على حرص فرع الجامعة للوجه القبلي بجانب رسالته التعليمية على تقديم الخدمات من خلال المشروعات المنتجة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية مشيدا بجودة المنتجات مقدماً جزيل الشكر لجميع السادة أعضاء مجلس إدارة الوحدة على المجهودات الكبيرة والتطوير المستمر للوحدة سائلا المولى عز وجل أن يديم التوفيق والنجاح لجميع منسوبي جامعة الأزهر.