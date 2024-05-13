لفطار صحي.. طريقة عمل حلى الشوفان بالحليب والعسل للرجيم

حلى الشوفان بالحليب والعسل من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها كوجبة إفطار أو عشاء صحية وخفيفة، كما تتميز باحتوائها على العديد من الفيتامينات والكالسيوم الهام لبناء الجسم، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لإعدادها.

الشوفان

طريقة عمل حلى الشوفان بالحليب والعسل

المقادير

- الشوفان : كوب ونصف

- الماء : 3 اكواب

- حليب : كوب

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الموز : 2 حبة (مقطع)

طريقة التحضير

في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة، ضعي الشوفان والماء، واتركي الخليط لحوالي 15 دقيقة حتى ينضج الشوفان تماماً.

صفي الشوفان من الماء، ثم أعيديه إلى القدر، وصبّي فوقه الحليب، واتركيه على النار لحوالي 5 دقائق حتى الغليان، مع التحريك من وقت إلى آخر.

وزعي الشوفان بالحليب في أكواب التقديم، ثم زينيه بالعسل وقطع الموز وقدميه.

فوائد تناول الشوفان

الشوفان لخسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.

الخصائص والفوائد الصحية لـ الشوفان

الحبوب ومشتقاتها هي الأطعمة الموجودة في قاعدة الهرم الغذائي، مما يعني أنها ضرورية للصحة، وتبرر مكانتها المهمة في نظامنا الغذائي. فهي تحمي الجسم من الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والشوفان هو واحد منها.

وفقاً لخبراء الهيئة العامة للرقابة المالية الفرنسية، فإنَّ المنتجات الغذائية التي توفر 3 جرامات من بيتا جلوكان يومياً، مثل الشوفان، فهي فعلاً قادرة على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، لأنه ثبت أنها تخفِّض نسبة الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ، الادعاء بأنَّ اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون المشبّعة والكوليسترول، وغني بالألياف القابلة للذوبان، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تعتبر البيتا جلوكان ذات قيمة أيضاً في حالة مرض السكري من النوع 2، لأنها تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي تقلل نسبة السكر في الدم بعد الأكل مع انخفاض في إفراز الأنسولين. ربما يهمك الإطلاع على رجيم مقاومة الأنسولين.

هل الشوفان مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.

على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة. لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام. وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.

أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.