نيكول سابا بالكب والهوت شورت تروج لـ"خلصت خلاص"

خضعت النجمة اللبنانية نيكول سابا بجلسة تصوير جديدة لصالح كلايبها الغنائي الجديد "خلصت خلاص" وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وبدت نيكول سابا بإطلالة لافته، حيث ارتدت جمبسوت ينتمي لهوت شورت صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، وعليه فستان مجسم بنفس اللون وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

واختارت تسريحة شعر لافته ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نيكول سابا

نيكول سابا من مواليد 26 يونيو 1974، مغنية وممثلة لبنانية، من أبرز أعمالها فيلم التجربة الدنماركية وأغنية "أنا طبعي كده".

حياتها

ولدت في الحدث بيروت، قضاء بعبدا خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية. لديها أخت وحيدة إسمها نادين

حياتها الأسرية

أشيع خبر خطبتها من الممثل المصري ياسر جلال في مارس 2011 لكنها كانت مجرد لقطات من مسلسل نور مريم. ارتبطت بعلاقة حب مع الممثل اللبناني يوسف الخال لكنهما انفصلا بسبب مشاركتها بفيلم التجربة الدنماركية، والتي كانت أحد أسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال. لكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي بعد علاقة استمرت عشرة سنوات. تزوجا في 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى «نيكول» عام 2013.

مشوارها المهني

بدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة. في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري

انضمامها لفرقة فوركاتس

في العام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998 والبوم ليل نهار سنة 2000. إضافة للعديد من الأغاني المصورة والحفلات في لبنان والعالم العربي في عام 2004 بدأت مشوارها الفني المنفرد بإصدار البوم إنتاج شركة عالم الفنمحسن جابر في نفس السنة فازت بأفضل مغنية من مجلة سيدتي.

دخولها مجال التمثيل

دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد ان شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات لانه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية حيث لعبت فتاة دنماركية وهو ما يتطلب في الممثلة التي تقوم بها ان تكون ملامحها أجنبية قد طلبوا مني الحضور إلى مصر واجراء اختبار كاميرا لمعرفة هل ستكون مقبولة على الشاشة أم لا فنجحت باجتيازه حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها خاصة وأنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها واسلوبها الجريء.