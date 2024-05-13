إعدام 1.5 طن أغذية فاسدة في حملة على المنشآت بأبوكبير

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بأبو كبير برئاسة مدير الإدارة الصحية، حملة على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة أبوكبير.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٦٠٢ كجم أغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٧ محاضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة أبو كبير.

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، آسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز للجيش الأبيض بهيئة التمريض "ملائكة الرحمة" بمحافظة الشرقية؛ تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أداء الفرق الطبية من هيئة التمريض بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي، هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وقدم الدكتور هشام مسعود أيضا التحية والتقدير والاحترام والإعزاز لشهداءنا الأبطال من الجيش الأبيض من ممثلي هيئة التمريض وغيرهم أبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، والتي قاموا بتأديتها بتفاني وإخلاص، وتقدموا الصفوف الأولى، بشجاعة وإيثار لا مثيل له، مؤكداً بأن هيئة التمريض هم خطوط الدفاع بالجيش الأبيض المناضل أمام المعارك الضارية، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، مقدراً عملهم البطولي، وجهودهم المخلصة، والمستمرة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في ١٢ مايو من كل عام على مستوي العالم، والذي تم إقراره من قبل المجلس الدولي (ICN) منذ عام ١٩٧٤، كيوم دولي للإحتفال بالممرضين والممرضات، وكل من يعمل في هذه المهنة بشكل عام، الذي يحتفى به بـ «ملائكة الرحمة»، تقديراً لمهنة العطاء والإنسانية، لافتاً إلى أنه يتم الإحتفال بيوم الممرضين في جميع أنحاء العالم، وتحتفل مصر وعدد من الدول العربية بهذا اليوم إحقاقا لدورهم الإنساني في التخفيف من آلام المرضي، والحفاظ علي صحة المواطنين.