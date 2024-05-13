محافظ أسيوط:انتظام توريد الأقماح دون معوقات واستقبال 105 ألف طن حتى اليوم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن انتظام عملية توريد الأقماح دون أية عقبات أو معوقات لموسم 2024 لافتًا إلى استقبال 105 ألف و856 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجيمع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكدًا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأشار المحافظ إلى إنه جرى تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فدان على مستوى المحافظة حيث تزداد كميات القمح الموردة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى إنه تم حصاد 157 ألف و995 فدان مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 25914 طن و555 كجم بشون البنك الزراعي المصري و35529 طن و310 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 29219 طن و704 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و8952 طن و520 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و6240 طن و705 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 105 ألف و856 طن و794 كجم قمح.

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .