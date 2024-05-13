د. هاني سري الدين: السياسات الضريبية تعيق الاستثمار

قال النائب الوفدى الدكتور هانى سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ : "لازلت اقول أن السياسيات الضريبية أحد معوقات الاستثمار وهذه حقيقة ثابتة بجميع التقارير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالربط الضريبي، كما يوجد بعض الأمور ونحن علي تواصل مستمر مع وزارة المالية".

وأشار "سرى الدين" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلي أن اللجنة الاقتصادية طالبت مرارا وتكرارا تفعيل المجلس الأعلي للضرائب، مشددا الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار الاجنبي ولا تتفق مع روح الاتفاقيات الدولية موضحا تصدينا لمشكلة الارباح على الضرائب الرأسمالية لانه لايمكن بعد مرور 8 سنوات لانسطيع تطبيق ضرائب الارباح الرأسمالية وتحدثنا عن ضرائب الاستثمار عدم جدواها والقدرة على تطبيقها حيث لم تأخذ وزارة المالية بهذه التوصيات ولم تفعل المزايا الضريبية فى قانون الإستثمار للمنشآت وتجربتنا ليست سعيدة

وشدد "سرى الدين"على ضرورة أن نكون أمام إجراءات ضريبية وتحسين منظومة الربط والتحصيل واعتماد الميزانيات الخاصة بالشركات بعد مرور 5 سنوات اعتمادا نهائيا لانه ليس من المعقول أن الفحص لعشر سنوات سابقة بعد خروج مساهمين من الشركات ودخول آخرين وضرورة تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى .