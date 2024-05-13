مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة..ورشة عمل بكلية الألسن فى الفيوم

نظمت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع كلية الألسن فى جامعة الفيوم ورشة عمل "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" وذلك اليوم الإثنين بمقر الكلية. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد رشاد عبد العال القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

بحضور الدكتورة نجلاء سعد عميد كلية الألسن، و الدكتور تامر مجدى فهيم مدير مركز ضمان الجوده والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وعدد من السادة العاملين بالكلية.

أكدت الدكتورة نجلاء سعد أن إدارة الكلية تسعى للمحافظة على المكانة المتميزة لكلية الألسن من خلال التدريب المستمر على أحدث النظم الإدارية ومنها مدونة السلوك الوظيفى والتى تهدف لوضع إطار نموذجى لمن يشغل الوظيفة العامة لتحقيق أقصى إستفادة وأفضل بيئات العمل.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور تامر مجدى فهيم أنه بدون جهاز إداري متميز لن يوجد اعتماد حقيقى لأي مؤسسة، مشيرًا إلى أن أول إصدار لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كان عام ٢٠١٤ وتم تحديثه فى عام ٢٠١٩ وهي النسخة التي نعمل بها الآن، وأيضًا يتم إدخال بعض التعديلات عليها لإصدار نسخة ٢٠٢٩/٢٠٢٤.

وأضاف أن هدف المدونة الرئيس هو تحويل العمل من فردى لعمل مؤسسي من خلال رفع كفاءة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه مهما تم وضعه من قواعد فالتعامل الأول لضمان جودة العمل هو الالتزام الأخلاقي.

وأشار إلى الإطار المرجعي للمدونة يشمل المادة ١٨ من الدستور المصري وكذلك بنود قانون الخدمة المدنية رقم ٥٧ و١٤٩ ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن نطاق تطبيق المدونة يشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة ورؤساء الوحدات الإدارية.

وأوضح أن المدونة تشمل عددًا من الحقوق والواجبات والعقوبات منها ما يختص بتعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة والتزامات جهة العمل تجاه الموظف، والتزامات الموظف العام وبند للشكاوى والإبلاغ عن انتهاك المدونة.

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