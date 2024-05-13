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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أبوشقة يترأس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

ترأس المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، والتي تناقش  طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، ودور  السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة في لعب دور حاسم  في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، إلى رئيس الجمهورية.

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