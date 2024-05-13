رئيس جامعة سوهاج يوجه بإعداد تقارير ومتابعات يومية لحالات المرضى بمستشفى الطوارئ

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة سوهاج بإعداد تقارير يومية عن عدد الخدمات الطبية، وأعداد المترددين، بالإضافة إلى عدد أفراد الطاقم الطبي كاملًا، بهدف التقييم والمتابعة العاجلة لحالة المرضى بالمستشفى الجامعي الجديد، جاء ذلك عقب زيارته المفاجئة، للوقوف على مدى جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل.





وخلال الجولة حرص النعماني على تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، ملاحظة باطنة رجال وسيدات، حضانات الأطفال، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، واطلع على نسب الترددات، والعنايات المركزة، موجهًا برفع الكفاءة الطبية لبعض الأقسام وفقًا لجداول التطوير، و بزيادة عدد عاملي النظافة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى.





وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان رئيس الجامعة حرص على تفقد الغرف الداخلية بالمستشفي، والإطمئنان على الحالة الصحية للمقيمين، كما ناظر عدد من الحالات المرضية بنفسه، مشدداً على ضرورة المرور اليومي على الحالات وتواجد كافة الأطقم الطبية والتمريض لتفقد الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.





كما أجري رئيس الجامعة حواراً من عدد من المترددين علي المستشفي لمعرفة مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتعرف علي المشكلات التي تواجههم، موجهاً بحلها بأسرع وقت متمنيًا لهم الشفاء العاجل.