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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلبيني يأمر بتعزيز قدرات القوات الجوية للدفاع عن سيادة البلاد

الرئيس الفلبيني فرديناند
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن

أمر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الإبن، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز قدرات القوات الجوية الفلبينية للدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها.

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ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، تشيلوي جارافيل، قوله إن عددا من قيادات الجيش على رأسهم وزير الدفاع، جيلبرتو تيودورو، قاموا بإطلاع الرئيس على الأنشطة والخطط والمشاريع المقترحة للقوات الجوية الفلبينية خلال الفترة المقبلة، وقد أعطى الرئيس توجيهاته بشأن بعض البرامج المقترحة لتعزيز قدرات القوات الجوية للدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها.

يشار إلى أن التوتر بين مانيلا وبكين قد تصاعد في الآونة الأخيرة فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، علما بأن بكين تطالب بالسيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة تقدر بمليارات الدولارات سنويا، كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

الفلبين تنفي التوصل إلى اتفاق مع الصين حول نزاع بحر الصين الجنوبي

نفت الفلبين تصريحات صينية بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن النزاع البحري المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، ووصفت هذا الأمر بأنه دعاية.

وذكر متحدث باسم سفارة الصين في مانيلا في 18 أبريل  أن الجانبين اتفقا في وقت سابق من هذا العام على "نموذج جديد" للتعامل مع التوتر في منطقة المياه الضحلة (سكند توماس شول)، دون الخوض في التفاصيل.

وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم السبت إن الوزارة "ليست على علم بأي اتفاق داخلي مع الصين أو طرفا فيه" منذ تولى الرئيس فرديناند ماركوس الابن منصبه في عام 2022.

وأضاف في بيان أن مسؤولي وزارة الدفاع لم يتحدثوا إلى أي مسؤول صيني منذ العام الماضي.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا بعد على طلب للتعليق على تصريحات تيودورو خارج ساعات العمل.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو طريق تمر به تجارة تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتتداخل مطالبها مع مطالب الفلبين وأربع دول أخرى. وفي 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني، وهو قرار ترفضه بكين.

 

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